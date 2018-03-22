الغفيص يبحث مواضيع الاهتمام المشترك مع وزيرة التنمية الإماراتية

المواطن - واس:

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص في مقر الوزارة في مدينة الرياض، اليوم, معالي وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة حصة بنت عيسى بوحميد، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في عدد من مجالات التنمية الاجتماعية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين الشقيقين.

ورحّب الدكتور الغفيص، في بداية اللقاء بالوزيرة الإماراتية والوفد المرافق لها، مؤكدًا عمق العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين في عدد من المسارات الحضارية والتنموية.

حضر اللقاء معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بن يوسف الرماح، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية المهندس عبدالرحمن بن صقر المطيري، والمشرف العام على وكالة الشؤون العمالية الدولية بالوزارة الدكتور عبدالعزيز العمرو.







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