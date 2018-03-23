الفالح يحدد موعد طرح أرامكو والبورصة ذات الحظ الأوفر

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن المملكة قد تمضي قدما في طرح عام أولي لشركة النفط أرامكو السعودية في بورصة دولية مثل لندن أو نيويورك في النصف الثاني من 2018.

وقال الفالح في مقابلة له مع رويترز من واشنطن يوم الخميس إن عملاق النفط السعودي قد يطرح لتكتتاب عام سواء أكان محليا أو دوليا أواخر هذا العام.

وأضاف أن بورصة نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي لأرامكو لكن مسؤولين سعوديين ما زالوا بحاجة إلى تقييم خطر دعاوى قضائية غير موضوعية محتملة قبل اتخاذ قرار نهائي.

وأضاف الفالح: قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء.. لم نغلق الباب أمام 2018.







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