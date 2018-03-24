الفجيرة الإماراتي يدعو نجوم الدوري المحلي والسعودي للاحتفال باليوبيل الذهبي

الفجيرة الإماراتي يدعو نجوم الدوري المحلي والسعودي للاحتفال باليوبيل الذهبي

2018/03/24
الساعة 6:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

وجهت إدارة نادي الفجيرة الإماراتي، الدعوة إلى نجوم دوري الخليج العربي للمحترفين، والدوري السعودي، للمشاركة في احتفالات النادي، باليوبيل الذهبي، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس الفريق.

وتتضمن الاحتفالية، مباراة ودية استعراضية، تجمع الفجيرة والأهلي المصري، الثلاثاء المقبل، على ملعب إستاد الفجيرة، بمشاركة عمر عبدالرحمن عموري، وعلي مبخوت، ومحمد الشلهوب.

ومن المنتظر إقامة حفل غنائي، بمناسبة اليوبيل الذهبي، وتم الإعلان عنه، عبر الحساب الرسمي لنادي الفجيرة على “تويتر”، بمشاركة الفنان المصري تامر حسني.

تجدر الإشارة، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفجيرة، يقوده الأسطورة الأرجنتيني مارادونا.

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