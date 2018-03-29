الفحوصات تؤكد عدم حاجة حسن كادش للتدخل الجراحي

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تفاصيل الفحوصات الطبية التي أجراها نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، حسن كادش.

وأكد نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم حسن كادش سوف يصل إلى الرياض، يوم الأحد المقبل، بعد أن أجرى فحوصًا طبية في مدينة ليون الفرنسية.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، أن حسن كادش اطمأن على سير برنامجه التأهيلي، حيث أكد الطبيب بيرتراند سونيري كوتيت عدم حاجته للتدخل الجراحي في الفترة الحالية.

وكان نادي الهلال قد أعلن سفر نجمه حسن كادش إلى مدينة ليون الفرنسية قبل عدة أيام، لمتابعة حالة اللاعب الصحية، وسير برنامجه التأهيلي، حيث يُعاني من إصابة في وتر الفخذ؛ أبعدته عن المشاركة في مباريات الزعيم خلال الفترة الماضية.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني خوان براون، استعادة كافة اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الزعيم، سواء في منافسات الدوري السعودي للمحترفين أو دوري أبطال آسيا 2018.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يتذيل ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا بنقطتين فقط.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :