الفوضى الفنية تعم الاتحاد.. وسييرا يستنزف كهربا

المواطن - مروة نبيل

تسببت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره التعاون بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، في توجيه انتقادات حادة للاعبي العميد والمدرب التشيلي سييرا.

تحدث الناقد الرياضي جمال عارف عن مباراة الاتحاد والتعاون قائلًا: “الفوضى الفنية في الاتحاد وطريقة تعامل العناصر مع بعضهم في الملعب “مرعبة”.. عدم الانضباط هو سبب الإصابات الكثيرة”.

وتابع عارف قائلًا: “لو يعلم عدنان فلاته أن خلفه جهازاً فنياً وإدارياً قوياً فلن يقوم بما فعله تجاه خالد السميري بعد هدف التعاون الرابع، وسييرا ليس خطاً أحمر ولا يوجد خط أحمر إلا الاتحاد.. أتمنى من نواف المقيرن أن يتدخل بالفريق حاليًا”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “لماذا سافر فيلانويفا إلى تشيلي وهو مصاب؟ هل العلاج غير متوفر بنادي الاتحاد.. اللاعب يحتاج للراحة فقط .. الوضع فوضى.. عدم انضباط محمود كهربا أثر عليه بعدم عودة مستواه الفني ولياقته البدنية”.

وعلق الناقد الرياضي موسى المحياني على مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي قائلًا: “التعاون يستحق فوزه التاريخي على الاتحاد والنتيجة قاسية على الاتحاديين والفريق الكبير يعود بعد الخسارة”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “الضربات الركنية كانت نقطة القوة التي حققت الفوز العريض للتعاون.. الاتحاد اعتمد على محمود كهربا الذي استُنزف في ظل غياب فيلانويفا، سييرا يحتاج إلى عدم استنزاف كهربا دفاعيًا.. عدم وجود الابتكار الاتحادي بوسط الملعب أعطى الحلول للتعاون”.

واختتم المحياني لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “المهم على فريق الاتحاد أن يضبطوا الخلافات بين اللاعبين والفريق الكبير يعود بسرعة.. الدوري السعودي يحتاج للاتحاد”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :