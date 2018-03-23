الفيصلي حقق هذا الأمر مثل الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعة

نجح ناديا الاتحاد والفيصلي في التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للعام الحالي.

وكان نادي الاتحاد هزم فريق الشباب بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، حيث أحرز لفريق الاتحاد كل من بدر النخلي وعدنان فلاتة ومحمود كهربا، بينما سجل لنادي الشباب اللاعب سباستيان أوبيلا.

أما نادي الفيصلي فهزم فريق القادسية بثلاثية مقابل هدفين في مباراة كانت أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، حيث سجل للفيصلي كل من محمد مجرشي وروجيريو كوتينيو ولويس جوستافو، بينما سجل لنادي القادسية كل من جاي هيرفي لوفاني وجورجينيو دي مورا.

ونجح الفيصلي في أن يسجل 3 أهداف مع نادي الاتحاد والذي هزم الشباب بثلاثية كذلك في دور ربع النهائي.

وسيواجه الفيصلي في دور نصف النهائي النادي الأهلي، بينما سيواجه الاتحاد نادي الباطن.

يذكر أن النصر خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015-2016 بعد خسارته من النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

يرغب النادي الأهلي في أن يحصد لقب كأس خادم الحرمين بعد الفوز به في الموسم ما قبل الماضي على حساب نادي النصر حيث فاز الراقي بالبطولة تحت قيادة مدربه السابق كريستيان جروس.

يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي بفارق نقطة عن نادي الهلال المتصدر.







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