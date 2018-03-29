الفيصلي ضد الأهلي .. الراقي يُنهي استعداداته ويُغادر إلى الرياض

المواطن - مروة نبيل

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، مساء اليوم الخميس، إلى الرياض استعدادًا لمباراة الفيصلي ضد الأهلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين المُقرر إقامتها، يوم غد الجمعة.

ونشر حساب الراقي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمغادرة بعثة الفريق الأول والتي يُرافقها نائب رئيس النادي طارق كيال، استعدادًا لمباراة الفيصلي ضد الأهلي التي ستُقام على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

وأنهى الراقي تحضيراته لمباراة الفيصلي ضد الأهلي على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي، عصر اليوم الخميس، بمشاركة اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من المشاركة من المنتخب السعودي في مباراتي أوكرانيا وبلجيكا.

وركز مران الراقي الأخير استعدادًا لمباراة الفيصلي ضد الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على التدريبات التنافسية، واطمأن المدير الفني الأوكراني سيرجي ريبروف، خلال الحصة التدريبية على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق.

ويدخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مباراة الفيصلي ضد الأهلي بهدف تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أملًا في التتويج بالبطولة المحلية؛ وحصول اللاعبين على دفعة معنوية كبيرة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وبعد مباراة الفيصلي ضد الأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم غد الجمعة، يُلاقي الراقي تراكتور تبريز الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يُواجه الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت الموافق السابع من شهر أبريل.







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