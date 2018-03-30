الفيصلي ضد الأهلي .. محبو العنابي يُحفزون الجماهير بالمجان

المواطن - مروة نبيل

حرص مُحبو الفريق العنابي على دعمه في مباراة الفيصلي ضد الأهلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بطريقتهم الخاصة.

وقدم عضو مجلس شرف العنابي ناصر بن عبد الرحمن العقيل، 500 تذكرة مجانية في مباراة الفيصلي ضد الأهلي دعمًا لجماهير فخر سدير في نصف نهائي كأس الملك.

وأشار حساب مجلس جمهور الفيصلي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن راكان بن حافظ المدلج، تكفل بـ50 تذكرة مجانية في مباراة الفيصلي ضد الأهلي لتحفيز الجماهير على حضور اللقاء ومؤازرة لاعبي العنابي.

وأضاف أن عبدالله بن محمد المدلج تكفل بـ100 تذكرة مجانية في مباراة الفيصلي ضد الأهلي بنصف نهائي كأس الملك، فيما تكفل عضو مجلس جماهير الفيصلي في جدة ناصر بن عبدالله الضاوي بـ100 تذكرة أيضًا.

ويحتضن ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، مساء الجمعة، مباراة الفيصلي ضد الأهلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

ويدخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مباراة الفيصلي ضد الأهلي بهدف تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أملًا في التتويج بالبطولة المحلية؛ وحصول اللاعبين على دفعة معنوية كبيرة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

في حين يُمني لاعبو الفريق العنابي النفس بتحقيق الفوز في مباراة الفيصلي ضد الأهلي للصعود إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لمواصلة تقديم مستوى مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الجاري.

ومن المُقرر أن تشهد مباراة الفيصلي ضد الأهلي تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في المسابقات المحلية، وستُساعد على التأكد من قرارات الحُكام، وستسهم في التقليل من نسبة الأخطاء التحكيمية.







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