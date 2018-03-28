الفيصل: بفضل خادم الحرمين وولي العهد أصبحنا قدوة للمسلمين حول العالم

المواطن - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، أن شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تعدّ قدوة لهذه البلاد وللعروبة وللمسلمين.

وقال الفيصل خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة؟” بمقر الإمارة أمس :”باسمكم جميعاً أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الذي سهل لنا الطريق لتظهر إبداعات هذا الوطن العزيز، فشخصيته تعتبر بالنسبة لنا جميعاً قدوة لهذه البلاد وللعروبة وللمسلمين أجمعين”.

وأضاف سموه :” نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الجهد الذي يبذلانه داخل المملكة حتى أصبحت ولله الحمد ملتقى انظار العالم ، وعندما يراد مشاهدة الجهود التنموية التي تطبق في هذه المنطقة وفي هذه الجهة من العالم التي ينظر إليها أبناء البشرية جميعاً كأساس لقبلة المسلمين ، والحمد لله على ما يسر لنا من سبل نعتز بها ومن نتائج نفاخر بها ، فهنيئاً لنا جميعاً بهذه القيادة وعلى هذا الإنجاز الكبير الذي يتحقق كل يوم في المملكه”.

وأشار مستشار خادم الحرمين الشريفين :”نحن بحق أصبحنا نمثل القدوة للمسلمين بجميع أنحاء العالم وهذا هو المطلوب منا عندما كرمنا الله أن نكون جوار بيته العتيق، وأن نتشرف بخدمة ضيوف الرحمن في كل عام وهنيئاً لكم جميعاً بهذه المكانة، وهنيئاً لكم جميعاً هذه الأعمال التي تشرف كل سعودي وكل عربي وكل مسلم.

وأردف الأمير خالد الفيصل قائلاً: “أتقدم باسمي وباسم جهاز الإمارة بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم ويسهم بهذا العمل الكبير معتزاً بما وصل إليه شعار “كيف نكون قدوة” داخل المملكة وخارجها حتى أصبح يتردد على مستوى دولي”.

وتابع سموه يقول :” أهنئكم بهذا النجاح الكبير وبهذا المشروع الذي رأيتم أن يستمر للعام الثاني لهذا العام ، وأرجو من الله أن يجعل من هذا الشعار كل الخير والبركة لأبناء هذه المنطقة وللمملكة بشكل عام”.

بدوره أعلن مستشار صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الدكتور سعد مارق ، أسماء الفائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي لهذا العام حيث حصل على المركز الأول بجائزة شخصية العام صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة ، والمركز الثاني مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المهندس عبدالله بن مسعد الريمي ، والمركز الثالث مدير مرور محافظة جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكري ، أما المركز الرابع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة سارة بنت عبدالله بغدادي.

وحصلت على المركز الأول بجائزة المبادرات المؤسسية, مبادرة الحديقة الثقافية لأمانة محافظة جدة، والمركز الثاني مبادرة الحي القدوة لجامعة الملك عبدالعزيز، وتقاسم المركز الثالث مبادرة منازلنا عنوان السلامة القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء ، ومبادرة واعي لإدارة تعليم محافظة القنفذة.

كما حصل على المركز الأول بجائزة الإبداع بالمحافظات, محافظة تربة بمبادرة بقدواتنا تتطور مجتمعاتنا، والمركز الثاني محافظة الليث بمبادرة معالم الليث ، كما تقاسم المركز الثالث محافظة رابغ بمبادرة رابغ أجمل ، ومحافظة الجموم بمبادرة حـاضر.

فيما حصل على المركز الأول في جائزة التطبيقات الإلكترونية, تطبيق نظام السلامة في الباصات المدرسية ليسرا سميح أبو عبدالله، والتطبيق الثاني تعليم الحروف العربية بتقنية الواقع المعزز لسارة عبدالرحمن الحربي، أما الثالث “عيون” لغَيثان حسن الزهراني.

من جهته قال المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ” الدكتور الحسن يحيى المناخرة :” اجتمعنا ثانية في يوم من أيام القدوة ، بعد أن توفرت لنا تجربة ، وأصبح لنا شركاء يتقاسمون معنا تحمل المسؤولية في رسم الخطط والمشاركة في تفعيلها ، فجاءت النسخة الثانية لملتقى مكة الثقافي أكثر تطويراً وأعمق أثراً ، كما يسرنا في يوم الحصاد هذا أن نحتفل بإعلان الفائزين في جوائز ملتقى مكة الثقافي في دورته الثانية تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :