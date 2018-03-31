الفيصل يستعرض مع الربيعة إجراءات الخصخصة ورفع السعة السريرية

المواطن - مكة المكرمة

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة مع الوزير الربيعة، إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية في المنطقة، وخططها المستقبلية التي تعتزم تنفيذها لتطوير الخدمات الطبية ورفع السعة السريرية في مستشفيات محافظات المنطقة، والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة لخصخصة القطاع.

واطلع سموه أيضاً على الخطط المُطبّقة خلال موسم العمرة والاستعدادات الخاصة بشهر رمضان والهادفة لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.







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