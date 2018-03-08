القادسية ضد الأهلي .. الراقي يُنهي استعداداته ويُسافر إلى الدمام

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الراقي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إنهاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته لمباراة القادسية ضد الأهلي وسفره إلى الدمام لخوض لقاء الجولة الـ24 من المسابقة المحلية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي تحضيراته استعدادًا لمباراة القادسية ضد الأهلي التي ستُقام، يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وحرص المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالراقي، الأوكراني سيرجي ريبروف، على الاطمئنان على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل مباراة القادسية ضد الأهلي من خلال التدريبات الجماعية التي خاضها الراقي، اليوم الخميس.

وتركزت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالراقي التي أُجريت على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة القادسية ضد الأهلي على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية.

وفي ختام تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالراقي قبل مباراة القادسية ضد الأهلي درَّب سيرجي ريبروف اللاعبين على تنفيذ الكرات الثابتة والمتحركة.

وتوجهت بعد ذلك بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة للمغادرة إلى الدمام؛ استعدادًا لمباراة القادسية ضد الأهلي في الجولة الـ24.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي قبل مباراة القادسية ضد الأهلي غدًا الجمعة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة، ويقع أصحاب الأرض في المرتبة الثانية عشرة برصيد 22 نقطة.







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