القادسية ضد الأهلي بالدوري.. التاريخ يُنصف الراقي

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة مباراة القادسية ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم غد الجمعة.

وقبل مباراة القادسية ضد الأهلي في الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين غدًا الجمعة، ينحاز التاريخ لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي الذي يتفوق على نظيره القادسية خلال المواجهات المباشرة في المسابقة المحلية.

تقابل القادسية ضد الأهلي قبل مباراة الغد في 11 مواجهة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في تحقيق الفوز في 10 لقاءات، وتعرض للخسارة مرة واحدة، ولم يتعادل الفريقان من قبل.

وشهدت مباريات القادسية ضد الأهلي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 35 هدفًا، 25 هدفاً منها لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، في حين اهتزت شباكه بـ10 أهداف خلال الـ11 مباراة السابقة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي قبل مباراة القادسية ضد الأهلي غدًا الجمعة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 13 لقاء، وخسر 3 مواجهات، وتعادل في 6 مباريات.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لحسم مباراة القادسية ضد الأهلي لصالحه، من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، أملًا في تعثر الهلال خلال مبارياته المقبلة لخطف صدارة المسابقة المحلية من الزعيم.

ويقع أصحاب الأرض في مباراة القادسية ضد الأهلي غدًا الجمعة، في المرتبة الثانية عشرة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر في 10 مناسبات.

ويأمل أصحاب الأرض في مباراة القادسية ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين تحقيق الفوز أمام الراقي من أجل تحسين موقعه في جدول المسابقة المحلية والابتعاد عن المراكز المتأخرة.







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