القادسية ضد الهلال بالدوري.. ماذا قدم الفريقان قبل مباراة الغد؟

المواطن - مروة نبيل

يحتضن إستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر، يوم غد الجمعة، مباراة القادسية ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتقف الأرقام في صف الزعيم قبل مباراة القادسية ضد الهلال غدًا الجمعة في الجولة الـ18، حيث إنه يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ولكن خسارته الأخيرة أمام الاتفاق منحت الفريق القدساوي دفعة معنوية كبيرة قبل اللقاء المرتقب.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مباراة القادسية ضد الهلال غدًا الجمعة، وهو متصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة من 23 مباراة.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تحقيق الفوز بـ14 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين والتعادل في 7 لقاءات، وخسارة مواجهتين أمام الفيحاء والاتفاق، وذلك قبل مباراة القادسية ضد الهلال في الجولة الـ18 المؤجلة.

وسجَّل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قبل مباراة القادسية ضد الهلال غدًا الجمعة 42 هدفًا في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري، واهتزت شباكهم بـ22 هدفًا.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق القدساوي مرتبة متأخرة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث إنه يقع في المركز الثاني عشر قبل مباراة القادسية ضد الهلال برصيد 22 نقطة من 23 لقاء.

وحقق الفريق القدساوي الفوز في 5 مباريات فقط خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر 11 مواجهة قبل مباراة القادسية ضد الهلال يوم غد الجمعة.

واستطاع الفريق القدساوي تسجيل 23 هدفًا قبل مباراة القادسية ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين واهتزت شباكه بـ37 هدفًا.







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