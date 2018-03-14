القادسية يبحث عن انتصار غائب 12 عامًا على الهلال بالدوري السعودي

المواطن- الرياض

يبحث فريق القادسية عن انتصار غائب لسنوات دام 12 عامًا على منافسه الهلال وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الجمعة في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشرة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

ويسعى القادسية لتحقيق المفاجأة وعبور الهلال وتحقيق انتصار غائب لسنوات طويلة وتحديدًا منذ عام 2006 عندما فاز وقتها بهدف نظيف سجله يوسف السالم.

ومنذ ذلك الوقت، لم يتمكن القادسية من عبور عقبة الزعيم، والتي إما حسمها الهلال لصالحه أو انتهت بالتعادل.

ويحاول القادسية استغلال الحالة النفسية السيئة للاعبي الزعيم بعد الهزيمة التي تعرضوا لها في بطولة دوري أبطال آسيا أمام الريان القطري بهدف مقابل هدفين وتضاؤل فرصهم في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وترجح المواجهات التاريخية بين الفريقين كفة الهلال، حيث تقابلا من قبل 11 مرة في دوري المحترفين السعودي، حقق من خلالها الزعيم 8 انتصارات و3 تعادلات، فيما لم يسبق للقادسية الفوز في هذه اللقاءات.

وسجل القادسية في كلٍ من آخر 3 مباريات لعبها ضد الزعيم في الدوري (تعادل 1 خسر 2) بعد فشله في التسجيل أمامه في 5 من 6 لقاءاتٍ سابقة.

ويتصدر الهلال ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن مطارده الأهلي، فيما يحتل القادسية المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.







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