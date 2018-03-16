القادسية يحلم بأول انتصار على الهلال في الدوري السعودي

المواطن – الرياض

يحلم فريق القادسية بتحقيق أول انتصار له في تاريخ مبارياته أمام الهلال في مسابقة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وستحمل مباراة اليوم رقم 12؛ حيث إنها ستقام في وقت لاحق بين الفريقين في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشرة للمسابقة المحلية.

وخلال المواجهات السابقة التي جمعت بين الفريقين لم يتمكن القادسية من تحقيق أي انتصار، فيما تمكن الهلال من الفوز في 8 مواجهات وتعادلا في 3 مباريات.

ووصل إجمالي الأهداف المسجلة بين الفريقين خلال المواجهات السابقة إلى 29 هدفًا، حيث تمكن الهلال من تسجيل 20 هدفًا، فيما نجح القادسية في إحراز 9 أهداف.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز الهلال بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمسابقة المحلية، فهل سيتمكن القادسية من ضرب عصفورين بحجر واحد وهما تحقيق أول انتصار على الزعيم والثأر لهزيمة الدور الأول؟

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، فيما يحتل القادسية المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :