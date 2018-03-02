القادسية يعبر الباطن برباعية في الدوري السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

فاز القادسية على مضيفه الباطن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم.

وبذلك، ارتفع رصيد القادسية إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الباطن عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجَّل رباعية القادسية، البرازيلي بيسمارك فيريرا (هاتريك) الثاني له من ركلة جزاء، ومواطنه جورجينيو دي مورا في الدقائق 4 و17 و38 و94.

وجاءت ثلاثية الباطن عبر البرازيلي جورج بيريرا دا سيلفا (هدفين) الأول له من ركلة جزاء، ومواطنه جولهيرام شيتين في الدقائق 70 و80 و92.







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