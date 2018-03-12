القبض على عصابة سرقة الكيابل وقطع الغيار في صبيا

المواطن - علي شيبان - جازان

أطاحت شرطة محافظة صبيا في جازان بعصابة آسيوية امتهنت سرقة الكيابل وقطع الغيار.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” تمكنت شرطة منطقة جازان، ممثلة في مركز شرطة محافظة صبيا، من ضبط عصابة آسيوية مكونة من ٧ أشخاص امتهنوا السرقة الكيابل وقطع الغيار وتجميعها داخل حوش بإحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا.

وجاءت عملية القبض عقب ورود معلومات عن وجود حوش بإحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا يُستخدم من قِبَل مجموعة من الأشخاص لتجميع المسروقات وتصريفها، حيث تم وضع الموقع تحت المراقبة وعند التأكد من صحة المعلومات تمت عملية المداهمة، والتي أسفرت عن ضبط كافة أفراد التشكيل العصابي الآسيوي وعددهم ٧، بالإضافة لضبط العديد من الكيابل المنوعة نحاسية وفضية وعدد كبير من قطع الغيار الأخرى، كما تم العثور على مخبأ سري داخل الحوش عُثر به على مبلغ وقدره ٧٥٠٠ ريال.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره الجزيل لرجال الأمن بشرطة محافظة صبيا، مطالباً بمضاعفة الجهود.







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