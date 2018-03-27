القبض على منفذ أكبر سرقة مصرفية في العالم

المواطن- متابعة

قبضت الشرطة الإسبانية على أوكراني متورط في أكبر عملية احتيال، وسرقة مصرفية في العالم، بلغت قيمتها مليار دولار أميركي.

وتتهم الشرطة الإسبانية الرجل، والذي لم تكشف عن اسمه، بأنه سرق أكثر من مليار دولار أميركي، على مدار عام كامل، من مجموعة بنوك، منتشرة حول العالم.

وقُبض على الرجل، بحسب “ديلي ميل”، في منتجع “بلايا دي سان خوان”، والواقع في ضواحي “أليكانتي”، عاصمة السياحة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.

ونشرت الشرطة الإسبانية أمس الاثنين، بيانًا قالت فيه: “إن الرجل الذي اعتقل يحمل جواز سفر روسي أيضًا، وقد عاش هناك مع زوجته منذ العام 2014، دون أن يبدي أي مظاهر تدل على ثرائه”.

ولفتت الشرطة إلى أن الرجل كان مطلوبًا لسرقاته من جهات عديدة، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة في بيلاروسيا والإنتربول.







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