القحطاني عن مشروع الطاقة الشمسية : نفط سعودي جديد

المواطن - الرياض

أشاد سعود القحطاني‏ المستشار بالديوان الملكي بمشروع الطاقة الشمسية الجديد ودوره في دعم اقتصاد المملكة.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مشروع الطاقة الشمسية أو كما أسميه النفط السعودي الجديد صنعه ولي العهد على عينه، جاهد لإتمامه وأقنع به شريك هو الأميز بالعالم سوفت بنك”.

وأضاف القحطاني “الرحلة بدأت منذ ٣ سنوات ونضجت حين تم الإعلان في مؤتمر صندوق الاستثمارات ولم يصبر أن يتأخر حتى عودته؛ فقُطفت في نيويورك”، شكرا محمد بن سلمان”.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، قد وقع يوم أمس الثلاثاء مع السيد ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك مذكرة تفاهم لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية.







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