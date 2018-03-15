القرود تهاجم مجمع السودة للبنات والجهات المعنية تلتزم الصمت

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

شكا أحد أولياء أمور الطالبات بمجمع السودة التعليمي للبنات، واسمه سليمان بن حنبص، من مهاجمة القرود للطالبات.

وقال لـ”المواطن“: إن إحدى بناته تدرس في المجمع وبين فترة وأخرى تهاجمهن القرودُ وبشكل كبير وبأعداد هائلة، وقامت قائدة المدرسة بمخاطبة عدة جهات ولكن دون جدوى.

وأشار ابن حنبص إلى أنه تم التواصل مع نائب مدير التعليم ولم يتم الرد وكأن الأمر لا يعنيه.

وأضاف “ابنتي فلذة كبدي ومعها 200 طالبة يدرسن بهذا المجمع وعدد من منسوبات التعليم، فهل تنتظر إدارة التعليم حتى يتم افتراس إحدى الطالبات أو منسوبات التعليم ثم يبدأ التحرك؟!”.

وطالب من الجهات المعنية سرعة التحرك قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :