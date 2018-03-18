القصاص من إندونيسي قتل كفيله بآلة حادة لسرقته

المواطن - واس

نفَّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة بعد إدانته بقتل مواطن وسرقته.

وجاء في بيان الداخلية:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / محمد زيني ماسرين أرشد ـ إندونيسي الجنسية ـ على قتل / عبدالله بن عمر بن محمد سندي ـ سعودي الجنسية ـ، الذي كان يعمل سائقاً لديه وذلك بضربه بآلة حادة عدة ضربات على جسمه ورأسه وسرقة ما لديه من ذهب.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد زيني ماسرين أرشد ـ إندونيسي الجنسية ـ اليوم الأحد 1 / 7 / 1439هـ بمكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.







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