القلق ينتاب جهاز الأهلي بعد إصابة التونسي ابن عمر

المواطن – الرياض

انتابت الجهاز الفني لفريق الأهلي حالة من القلق بعد تعرض المهاجم التونسي محمد أمين بن عمر لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام إيران، أمس الجمعة، وديًا في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

وقام اللاعب بنشر صورة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” توضح خلالها أنه تعرض لإصابة في قدمه خلال المباراة.

وشارك أمين بن عمر أساسيًا في تشكيلة منتخب تونس، قبل أن يخرج في الدقيقة 46 إثر تعرضه لإصابة ليلعب بدلًا منه أنيس البدري.

وترددت أنباء أن ابن عمر تعرَّض لإصابة خفيفة في لقاء أمس، ولكن لن تمنعه من المغادرة مع منتخب بلاده مساء اليوم إلى فرنسا.

وينتظر الجهاز الفني للأهلي بفارغ الصبر التعرف على نوعية الإصابة التي تعرض لها المهاجم التونسي، وخطورتها ومدى إمكانية مشاركته في لقاء الهلال الشهر المقبل بدوري المحترفين السعودي.

ويعد ابن عمر أحد الأعمدة الأساسية في صفوف الأهلي، حيث شارك في غالبية مبارياته خلال الموسم الحالي للمسابقة المحلية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر، وتتبقى على نهاية الموسم جولتان فقط.







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