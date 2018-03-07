القويحص يوجه بسرعة ترخيص الأراضي التعليمية في مكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

وجه أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بسرعة اعتماد وإصدار التراخيص للمواقع المسجلة بسجلات الأراضي بالأمانة لإقامة المشاريع التعليمية بمكة المكرمة؛ وذلك بهدف إيجاد مرافق تعليمية في مختلف الأحياء، تفي بسد احتياج المنطقة، وفي إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على دعم المشاريع التعليمية، وتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين، وتعزيز أسـس التعاون والتكامل فيما بين الجهات المختلفة، بما يحقق رقي وتطوير الخدمات بالعاصمة المقدسة.

جاء ذلك بناءً على ما تم مناقشته سابقًا، بشأن دعم إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة وشركة تطوير المباني في البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ولتوفير المباني التعليمية، وبالإشارة إلى الأمر السامي الكريم وتوجيهات صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بهذا الخصوص، وانطلاقًا من الحاجة الماسة لبناء المدارس، خاصة مع وجود عدد من المواقع التعليمية التي تم تخصيصها لصالح التعليم ولأهمية البدء في تنفيذ هذه المشاريع بمكة المكرمة.

ونوه أمين العاصمة المقدسة بأن الأمانة دأبت على التعاون مع كافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية في مختلف المجالات، والتي ستشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات بمكة المكرمة، مؤكدًا أن الأمانة لن تتوانى عن التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المعنية والمساهمة في كل ما من شأنه الارتقاء بكافة الأنشطة ودعم جميع المشاريع والبرامج التي تعود بالنفع والفائدة على ما يقدم من خدمات للمواطنين.

من جهته، توجه مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن مهدي الحارثي، بخالص الشكر والتقدير إلى أمين العاصمة المقدسة على دعمه واستجابته الفورية بإصدار التراخيص اللازمة لهذه المشاريع، والتي تعود بالمنفعة العامة على المواطنين.

الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وبما يساهم في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات، وتمشيًا مع توجهات حكومة المملكة العربية السعودية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.







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