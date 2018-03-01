القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة الجازي الصباح

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح.

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح -رحمها الله-، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة وللشعب الكويتي الشقيق، بأحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح -رحمها الله- ونعرب لسموكم ولأسرة الفقيدة عن خالص التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.







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