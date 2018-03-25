القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة أحمد ناصر الصباح

المواطن- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح.

وقال الملك: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح- رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح.

وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه؛ إنه سميع مجيب”.

وأيضًا بعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ أحمد الصباح.

وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه؛ إنه سميع مجيب”.







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