القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح

المواطن- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح.

وقال الملك: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد برقية عزاء للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح.

وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح- رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه؛ إنه سميع مجيب”.

وبعث الأمير محمد بن سلمان أيضًا برقية عزاء لأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح.

وقال ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح- رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه؛ إنه سميع مجيب”.







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