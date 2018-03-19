القيادة تهنئ رئيس الصين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

المواطن- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد الملك بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس شي جين بينغ؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق.







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