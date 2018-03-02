الكافيار ومسحوق الذهب على مائدة الأوسكار 2018

المواطن - متابعة

سيكون أبطال حفل تسليم جوائز الأوسكار 2018 على موعد مع أطباق الكافيار ومسحوق الذهب التي سيعدها الطاهي الشهير وولفجانج باك.

وستكون المأدبة عامرة بأشكال متنوعة من الطعام الشهي يستخدم فيها باك نحو 136 كيلوجراماً من لحم ميازاكي واجيو الياباني و1500 بيضة لطيور السمان.

وكشف الطاهي الشهير، الذي يُعِد مأدبته الرابعة والعشرين لحفل جوائز الأوسكار، عن قائمة الطعام المميزة ليوم الخميس التي يستعين فيها بنحو 13.6 كيلوجرام من مسحوق الذهب القابل للأكل للاحتفاء بحوالي 1500 ضيف من كبار النجوم والفائزين بالأوسكار.

وتزيد الأطباق التي ستقدم للضيوف على 50 طبقاً، وتشمل مقبلات من حبات البازلاء الصغيرة ورافيولي الجزر مع الكمأة السوداء وقسم مخصص لطعام البحر النيء لتقديم بارفيه الكافيار المزين بذهب من عيار 24 قيراطاً.

وستتطلب المأدبة طاقم عمل يضم أكثر من ألف شخص لإعداد وتقديم ما لَذّ وطاب من الأطباق.







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