الكرملين: روسيا والمملكة تناقشان خيارات التعاون بسوق النفط

المواطن - الرياض

أكد متحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء أن روسيا والسعودية تناقشان “مجموعة واسعة من الخيارات” بشأن التعاون في سوق النفط العالمية، وفقا لوكالة رويترز.

وكان المتحدث ديمتري بيسكوف قد علق على تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة مع رويترز حيث قال إن البلدين يعملان صوب تحالف تاريخي طويل الأجل على صعيد سوق النفط العالمية.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قد أكد بالأمس أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تسعى لاتفاق طويل الأمد للتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة بشأن قيود إنتاج النفط.

وقال الأمير محمد بن سلمان لوكالة “رويترز” خلال مقابلة في نيويورك “نعمل للتحول من اتفاق على أساس سنوي إلى اتفاق لفترة عشرة أعوام إلى عشرين عاما”. وأضاف “لدينا اتفاق على الخطوط العريضة، لكن ليس على التفاصيل بعد”.

واستعانت السعودية بروسيا ومنتجين آخرين للتعاون في تقييد المعروض النفطي في 2017 بعد أن انخفضت أسعار الخام وكان وزير الطاقة المهندس خالد الفالح قال الأسبوع الماضي إن الرياض تأمل في تمديد الاتفاق إلى 2019.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن طرح نسبة خمسة بالمائة من شركة أرامكو النفطية السعودية قد يجري في نهاية 2018 أو أوائل 2019 بناء على أوضاع السوق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :