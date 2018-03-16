الكرملين يرد على اتهامات بريطانيا لبوتين بتسميم الجاسوس الروسي

المواطن - متابعة

قال مسؤول بالكرملين، اليوم: إنَّ اتهام بريطانيا لبوتين بالتورط في تسميم الجاسوس الروسي “صادم ولا يمكن التسامح معه”.

وكان وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، قد اتهم موسكو اليوم بأنها من قادت هجوم غاز الأعصاب الذي تسبب في تسميم الجاسوس الروسي سرجي سكريبال، وابنته.

كما اتهمت رئيسة وزراء انجلترا منذ أيام موسكو بأنها وراء تسميم الجاسوس الروسي، مشيرة إلى أنَّ حكومتها ستجمد أصول الدولة الروسية الموجودة في بريطانيا، وذلك بعد أن استخلصت بريطانيا مسؤولية روسيا عن عملية تسميم سيرجى سكريبال في بريطانيا.







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