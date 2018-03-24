الكشف عن أحدث تقنيات التعرف على الحجاج بدون جواز سفر

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

كشفت السلطات عن عزمها الاعتماد على تقنيات حديثة من أجل تنظيم عمليات الحج والعمرة، وتقليل أوقات الانتظار لضيوف الرحمن خلال المواسم، والتي في بعض الأحيان لساعات طويلة.

وبحسب ما ورد في صحيفة سترايتس تايمز السنغافورية الناطقة بالإنجليزية، قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح سليمان خلال حديثه لمجموعة من وسائل الإعلام في ماليزيا: إن من أهم الخطط في هذا الصدد، الاعتماد على جهاز التعرف عبر الترددات اللاسلكية (RFID).

وأشار إلى أن هذا الجهاز من شأنه أن يُسرع عمليات التحقق من الهوية أثناء الوصول والمغادرة في المطارات، الأمر الذي سيساعد في تقليل الوقت المستغرق في فحص الهوية وغيرها من الأمور والإجراءات التنظيمية والأمنية.

وأضاف: “حاليًّا يستغرق الأمر ساعات في نقاط تفتيش الهجرة أو الجمارك، ونأمل ألا يستغرق الأمر أكثر من 10 دقائق في المستقبل”، مؤكدًا أنه باستخدام الجهاز RFID، لن يُطلب من الحجاج تقديم جوازات سفرهم عند نقاط التفتيش؛ حيث يتم تسجيلها تلقائيًّا عند المرور عبر البوابات الإلكترونية.

وقال الدكتور عبدالفتاح سليمان الذي تم تعيينه في هذا المنصب مؤخرًا: إن التقنية ستساعد أيضًا في التعرف على فندق الحجاج والحافلة التي كان من المفترض أن يركبوا بها في المطارات، مشددًا على أن “فترة الانتظار الطويلة أمر غير مقبول بالنسبة للمملكة”.







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