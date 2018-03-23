الكشف عن هوية محتجز الرهائن في فرنسا

المواطن - متابعة

كشفت مصادر إعلامية أن محتجز الرهائن في كاركاسون جنوب فرنسا من أصل مغربي.

وتحدثت المصادر عن مقتل اثنين وإصابة 3 على الأقل في العملية التي تشهدها إحدى المدن الفرنسية حاليًا.

إلى ذلك قال متحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية يوم الجمعة إنه لا يستطيع تأكيد عدد الضحايا في واقعة احتجاز رهائن مستمرة بمتجر في جنوب فرنسا.

وقال فريدريك دي لانوفيل لتلفزيون (بي.إف.إم) ”محتجز الرهائن لا يزال داخل المتجر“ مضيفا أن الواقعة مستمرة.

وتابع قائلا ”أرى تقارير عن مقتل اثنين. لا أستطيع تأكيد العدد في الوقت الراهن“.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قالت في تغريدة على تويتر في وقت سابق يوم الجمعة إن مسؤولين أمنيين ينفذون عملية في متجر في جنوب فرنسا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال الاتحاد المستقل لنقابات الشرطة أيضا على تويتر إن الشرطة تنفذ عملية بعد أن أطلق شخص النار على أربعة من أفراد الشرطة في منطقة كاركاسون مما أدى لإصابة أحدهم.







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