الكشف عن 80 فعالية بمعرض الرياض للكتاب غدًا

تعقد إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، غدًا مؤتمرًا صحافيًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، يتحدث فيه المشرف العام على المعرض الدكتور عبد الرحمن بن ناصر العاصم عن أبرز تفاصيل وفعاليات المعرض هذا العام، الذي سيحظى برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –يحفظه الله- وتستمر فعالياته لمدة عشرة أيام في الفترة من 26 جمادى الآخرة وحتى 7 رجب 1439هـ الموافق 14 ـ 24 مارس 2018م.

وتحل دولة الإمارات العربية المتحدة ضيفة شرف على المعرض هذا العام ، وذلك تجسيدًا للعلاقات الراسخة والقوية والوثيقة بين البلدين الشقيقين، كما سيكرم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد خمس مبادرات قرائية أسهمت في خدمة ودعم القراءة والكتاب في المملكة.

وتتنوع فعاليات المعرض هذا العام عبر 80 فعالية ثقافية مختلفة ما بين ورش عمل وندوات وأمسيات شعرية ومسرحيات وجلسات حوارية، وفعاليات جديدة ومميزة خاصة بالطفل تعرض لأول مرة هذا العام، بالإضافة لفعالية “ماراثون الترجمة” وهي من الفعاليات الجديدة وتهدف الى الترجمة للغة الفرنسية والانجليزية.

يُذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب يعد واحدًا من أهم المحافل الثقافية على المستويين الوطني والعربي، حيث يحظى بمتابعة وحرص بالغين من المهتمين بالفعاليات الثقافية والمعرفية ومنصات النشر الإعلامي ودور النشر. ‎