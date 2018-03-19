الكمبيوتر الأسطورة.. أصغر من حبة الملح

المواطن - متابعة

تمكن علماء التكنولوجيا بشركة آي بي إم، العالمية لتطوير الحواسيب والبرمجيات، من تطوير الكمبيوتر الأسطورة بحجم أصغر من حبة الملح.

ووصف العلماء الكمبيوتر الأسطورة بأنه أصغر حاسب في العالم، وذلك خلال فعاليات مؤتمرها “IBM Thing 2018″، الذي انطلق اليوم الاثنين.

ورغم أن الكمبيوتر الأسطورة مزود برقاقة “x86” من 1990، التي لا تُقارن بنظيراتها الحالية، إلا أنه يحتاج إلى ميكروسكوب ليتمكن الشخص من رؤيته.

وحسب ما ورد في موقع مشابل الإلكتروني، فإن كلفة تصنيع الكمبيوتر الأسطورة لا تتجاوز 10 سنتات، رغم احتوائه على العديد من مئات الآلاف من الترانزستور، التي تساعده على أداء مهامه من تحليل واتصال وتعامل مع البيانات.

وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر الأسطورة يعمل بتقنية بلوك تشين، ويُعتبر مصدر بيانات لتطبيقات بلوك تشين، إذ صُمم لمتابعة ومراقبة شحن البضائع وكشف السرقة والاحتيال ورصد المخالفين لقواعد العمل.

وأشارت الشركة إلى أنها لا تزال في بداية عملها في هذا المجال، وقال رئيس قسم الأبحاث لدى “آي بي إم”أرفيند كريشنا” في السنوات الخمس المقبلة ستصبح أجهزة الكمبيوترات متناهيةً الصغر مثل جهازنا، وستدمج في جميع الأشياء والأجهزة التي نتعامل معها يومياً”.







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