الكهرباء تستحدث آلية جديدة لقراءة الفواتير إلكترونياً

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة .

تتجه شركة الكهرباء السعودية إلى استحداث آلية جديدة تحد من القراءة الحالية للفواتير وتحويلها إلكترونياً، وتأتي خطوة إنهاء القراءة الشهرية من قِبل موظفي القراءات لتلك العدادات في سبيل استخدام التقنيات المتطورة وإمكان قراءتها بيسر ودقة.

وأوضحت المعلومات المتوفرة لـ”المواطن” أن الشركة تعكف في القريب العاجل على تركيب هذه العدادات التي بدورها ستغني عن استخدام القراءات الميدانية؛ إذ سيقرأ العداد المجهز آلياً، ويرسل ذلك آلياً لقسم الفواتير ليتم إصدارها إلكترونياً بعد أن أوقفت الشركة الفواتير الورقية وطباعتها للمشتركين.

يُذكر أن العديد من المستهلكين شكوا خلال الفترة الماضية من ارتفاع فواتيرهم الشهرية من الكهرباء، بعد تطبيق التعرفة الجديدة، وأكد عدد منهم وصول فواتيرهم إلى أرقام فلكية.







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