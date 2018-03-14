الكهرباء تماطل في إصلاح قاطع للتيار احترق بمنزل مواطن في أحد رفيدة منذ سنة

المواطن - سعيد آل هطلاء - أحد رفيدة:

تلقَّت “المواطن” رسالة من أحد المواطنين بأحد رفيدة، يوضح فيها معاناته مع فرع شركة الكهرباء في المحافظة، إذ تماطل الشركة في إصلاح قاطع التيار الذي احترق بمنزله منذ الصيف الماضي.

وقال المواطن عبد العزيز أبو حماد من قرية الصيحاني بني جابرة بمركز الشعف، إنَّه “حدث حريق في عداد الكهرباء، الصيف الماضي، وحضرت فرقه الطوارئ من أحد رفيدة، وتم فك القاطع الموجود بالعداد، وتوصيل التيار مباشرة من دون قاطع وأفادوا بأنه سيتم تأمين قاطع في اليوم التالي، ومر أسبوع دون جدوى، واتصلت بالطوارئ وأرسلوا فرقة أفادت بأنه لا يوجد لديها قواطع”.

وأضاف “قبل ٤ أيام من الآن، حصل حريق للمره الثانية بالعداد نفسه، وحضرت فرقة طوارئ واعتذروا عن إعادة التيار مباشرة، لأنه قوي جدًا، وقد يسبب احتراقًا للمنزل، وبعد ساعتين من الاتصالات مع الطوارئ والمشرفين حضر اثنان من الصيانة، وقاما بتنظيف العداد وطلبا مني إحضار كهربائي على نفقتي، من أجل إيصال التيار، وتخلت شركة الكهرباء عن كامل مسؤوليتها وتجاهلت جميع مطالباتي”.

وأردف “خلال الأربعة أيام الماضية، تواصلت مع عدة مشرفين وكل منهم يقول ستحل مشكلتك في أقرب وقت، فذهبت إلى وحدة كهرباء أحد رفيدة بنفسي، وقالوا لا يوجد لدينا طبلون”.

وأشار المواطن إلى أنَّ العداد الخاص به قيمته (10600) ريال، وفواتير لا تقل سدادها شهريًا عن 2800 ريال، وطالب عبر منبر صحيفة “المواطن” بحل مشكلته ومحاسبة المقصر، وتعويضه عما لحق به من ضرر بسبب شركة الكهرباء.







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