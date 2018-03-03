الكوري هيونغ مين كلمة سر توتنهام في عبور هيديرسفيلد تاون بالدوري الإنجليزي

المواطن – عبدالناصر سيد

قاد الكوري الجنوبي سون هيونغ مين فريقه توتنهام لعبور عقبة هيديرسفيلد تاون، في المباراة التي انتهت بينهما بفوزه بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأنهى توتنهام الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف في الدقيقة 27 عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

وفي الوقت الذي بحث فيه الضيوف عن فرصة إدراك التعادل، أضاف هيونغ مين الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 54.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 58 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد تاون عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأسفرت مباريات أخرى عن فوز واتفورد على وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف، وسوانزي سيتي على وست هام يونايتد بأربعة أهداف لهدف، بينما تعادل ليستر سيتي مع بورنموث بهدف لكل منهما، وساوثهامبتون مع ستوك سيتي سلبيًّا.







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