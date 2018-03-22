الكونجرس يكشف عن مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار

المواطن - واس

وافق قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس الأمريكي على مشروع قانون حجمه 1.3 تريليون دولار لتمويل أنشطة الحكومة حتى شهر سبتمبر، يشمل 80 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، لكنه لم يوفر تمويلاً لبعض مبادرات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة. وإذا أقر مجلسا النواب والشيوخ مشروع القانون قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك في منتصف ليل الجمعة، فسيحول هذا دون إغلاق الكثير من الوكالات والبرامج الاتحادية بداية من مطلع الأسبوع عندما تنفد التمويلات الحالية.

وأوضح البيت الأبيض، في وقت سابق أمس، أن الرئيس دونالد ترامب سيدعم هذا الإجراء، مما قد ينهي نقاشًا مطولاً حول أولويات الإنفاق للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي.

ويحتاج الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لدعم الحزب الديمقراطي لتمرير مشروع القانون الذي سيعترض عليه على الأرجح العديد من الجمهوريين لتكلفته.







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