الكويت تتلقى هزيمة ودية من الكاميرون بثلاثية

المواطن – متابعة

تلقى المنتخب الكويتي هزيمة من نظيره الكاميروني؛ بهدف مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الكويت.

ولم يمر سوى 11 دقيقة حتى بادر المنتخب الكاميروني بالتسجيل عن طريق فانسان أبو بكر، ولم ينتظر كثيرًا ليضيف الهدف الثاني عبر كريستيان باسوغوغ في الدقيقة 16 من زمن اللقاء.

وحاول المنتخب الكويتي العودة لمجريات اللقاء سريعًا، إلا أنه فشل في إحراز هدف تقليص النتيجة.

وفي الشوط الثاني، بادر منتخب الكاميرون بالهجوم ليضيف باسوغوغ الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

وبعدها بخمس دقائق تمكن الكويت من إحراز هدفه الوحيد عبر يعقوب الطراروة، وتوالت بعدها الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج المنتخب الكاميروني فائزًا باللقاء.







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