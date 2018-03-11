الكويت توافق على صرف رواتب للعمالة الفلبينية لا تقل عن 120 دينارًا كويتيًا

المواطن - متابعة:

أصدرت وزارة خارجية الفلبين اليوم الأحد، بيانًا بشأن المفاوضات مع الكويت حول موضوع العمالة والحظر الذي فرضه الرئيس رودريغو دوتيريتي، مؤكدة أنَّ لجنتها التفاوضية نجحت في ضمان موافقة من الكويت بأن تكون رواتب الخدم لا تقل عن 120 دينارًا كويتياً شهرياً، منوهة إلى أنها “لن ترفع الحظر حتى تحظى بالمزيد من الإجراءات”.

وذكر البيان الذي نُشر عبر موقع الخارجية الفلبينية، الإلكتروني، أنَّ: “وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية رحبت بالتقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات الخاصة باتفاق العمل الثنائي مع الكويت، وأعربت عن أملها في إدراج المزيد من الإجراءات العملية بحيث يمكن أن توصي بتوقيعها ورفع الحظر المفروض على نشر عمال جدد”.

وقال وزير الخارجية الفلبيني، آلان كايتانو، إنَّ مفاوضاتنا مع الكويت تسير على ما يرام حتى الآن لكننا نحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية التي تضمن سلامة ورفاهية العاملين هناك.

كما أثنى الوزير كايتانو على المسؤولين في سفارة الفلبين في الكويت ووزارة العمل والعمالة لإقناع نظرائهم الكويتيين بالموافقة على الشروط التي وضعها الرئيس دوتيريتي، بعد وقت قصير من إعلانه حظرًا على إرسال العمال إلى الدولة الخليجية.

وأردف الوزير وفق بيان الخارجية الفلبينية أنَّ اللجنة التفاوضية التي يقودها وزير العمل سيلفستر بيلو والسفير ريناتو فيلا، تمكنت من ضمان موافقة الكويت التي تضمن للعمال المنزليين الفلبينيين (الخدم) مرتباً شهرياً بحد أدنى 120 دينارًا كويتيًا، وساعات راحة لا تقل عن ثماني ساعات في اليوم، وحيازة جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة، والعمل في منزل واحد فقط.

وأكمل “بينما نمضي قُدمًا في المفاوضات، نأمل أن ندمج المزيد من التدابير العملية التي من شأنها أن تحمي الذين يعملون هناك بشكل أفضل”.

ومن بين الإجراءات التي ذكرها الوزير في بيان الخارجية الفلبينية، أنَّه “يريد أن يرى في الاتفاق أن يتم دفع الرواتب مباشرة إلى الحساب البنكي الخاص بالعاملين الفلبينيين كلما أمكن ذلك”، مبينًا أنَّه “سيضمن ذلك أن العمال سيحصلون على الراتب الذي تم الاتفاق عليه”.

وبيَّن الوزير أنه يريد أيضا رؤية آلية فعالة تسمح للعمال الفلبينيين بتقديم شكواهم مباشرة إلى السلطات الكويتية، مضيفًا “يجب أن نعمل حقًا مع الكويت للتأكد من التوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ يحتوي على ضمانات لحماية عمالنا”.







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