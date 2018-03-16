الكويكبي على رادار العالمي

المواطن – الرياض

دخل نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، في مفاوضات مكثفة مع مسؤولي الاتفاق للاستغناء عن لاعب كرة القدم محمد الكويكبي واللعب ضمن صفوفه بداية من الموسم المقبل.

ولا يجوز للكويكبي الرحيل عن ناديه الاتفاق إلا بعد الحصول على موافقته؛ نظرًا لأنه يتبقى على نهاية عقده ثلاث سنوات أخرى، ومن ثم فإن رحيله عن الاتفاق مشروط بموافقة مسؤولي النادي.

وجاء تفكير النصر في التعاقد مع الكويكبي بعد المستوى اللافت للنظر الذي ظهر عليه اللاعب في الفترة الأخيرة، حتى إن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي قرر ضمه لقائمة الأخضر.

ويسعى النصر، بقيادة رئيسه سعود السويلم، إلى إعادة النصر للبطولات من خلال ترميم الفريق الكروي، حيث تعاقد النادي مع ظهيري الفيصلي سلطان الغنام وحمد المنصور في صفقة تمت بين الناديين.

وتمكن الكويكبي من تسجيل أربعة أهداف فقط مع فريق الاتفاق منذ انطلاق الموسم الحالي لدوري المحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول دوري المحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 33 نقطة.







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