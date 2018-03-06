اللواء القحطاني: رؤية 2030 أصبحت حديث الساعة في بريطانيا

المواطن - الرياض

أكد اللواء طيار عبدالله القحطاني، الكاتب والمحلل السياسي، أن العلاقات بين المملكة وبريطانيا إستراتيجية وتمتد على مدار قرن من الزمان.

وأضاف القحطاني، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن زيارة ولي العهد إلى بريطانيا تؤكد أن المملكة تحمل هموم المنطقة كاملة.. وعلاقات البلدين مهمة على مختلف المستويات.

وتابع أن رؤية 2030 أصبحت حديث الساعة في بريطانيا ومثار إعجاب للكثير من الشخصيات والصحف هناك.

وأوضح اللواء القحطاني أن ولي العهد يحمل في زيارته إلى بريطانيا ملفات مهمة ومختلفة.. والمملكة قائدة للعمل العربي والإسلامي في المنطقة.







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