اللواء المحيميد يقلد عددًا من ضباط شرطة حائل رتبهم الجديدة

المواطن - واس:

بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم، قلّد مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد، اليوم، عددًا من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة.

وأعرب اللواء المحيميد عن خالص تهانيه للضباط المترقين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق، وأن تكون الترقية دافعًا لهم لبذل المزيد من العطاء.

وفي السياق ذاته، أعرب الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه الترقية، سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

وحضر تقليد الرتب مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن المكلف العقيد منصور بن نايف الشمري ومساعد مدير الشرطة للشؤون الإدارية والمالية العقيد سعد بن فهد الهريش.







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