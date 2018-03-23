اللواء 17 مشاة يكبد الانقلابيين خسائر فادحة في تعز

المواطن - واس

قال رئيس عمليات اللواء 17 مشاه العقيد عبده حمود الصغير، إن مليشيا الحوثي الانقلابية خسرت مواقع مهمة بعد معارك خاضها الجيش اليمني بمناطق العفيرة وقهبان والمناطق المجاورة بجبهة مقبنة غربي محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن “الصغير” قوله إن الجيش الوطني خاض بكل بسالة هجمات ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكداً سقوط أكثر من 30 عنصراً حوثياً بين قتيل وجريح.

وشدد خلال زيارة ميدانية لجبهات القتال في جبهتي مقبنة والأشروح على التحلي بالصبر والثبات، وأن النصر صبر ساعة، في ظل تقهقر المليشيا وتكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.







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