المخزون الأميركي يهبط بأسعار النفط مجدداً

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث هبط خام برنت مجدداً لما دون 70 دولاراً للبرميل ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عن 65 دولاراً تحت وطأة تقرير يُظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية فاجأ متعاملين كثيرين.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 52 سنتاً بما يعادل 0.8 بالمئة عن التسوية السابقة إلى 64.73 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام برنت 69.66 دولار منخفضة 45 سنتاً أو 0.6 بالمئة. عزا المتعاملون التراجع إلى تقرير معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء الذي تضمن مفاجأة ارتفاع مخزونات الخام 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 23 مارس إلى 430.6 مليون برميل.

تصدر بيانات المخزون الأميركي الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

وقال جريج مكينا، كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة “سننظر كيف تبدو بيانات المخزون، في الوقت الحالي يبدو أن كلا من غرب تكساس وبرنت يتمهلان”.

وأبلغ روبرت كارنل، كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث لدى بنك آي.إن.جي الهولندي في آسيا، منتدى رويترز للأسواق العالمية اليوم أن “مزيدا من المعروض القادم من الولايات المتحدة سيثقل كاهل أسعار النفط على الأرجح.

وقفز إنتاج النفط الأميركي بالفعل بمقدار الربع تقريباً منذ منتصف 2016 ليصل إلى 10.4 مليون برميل يومياً.







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