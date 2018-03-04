المراعي تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير العلامة التجارية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (درجة الأعمال، التسويق).

– مدير أول التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو المحاسبة).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مارس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)







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