المرصد الحضري لمدن القصيم يبدأ أعمال المسح الميداني للعام المقبل

المواطن - واس:

وافق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس المرصد الحضري لمدن القصيم على بدء أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي الخاص بالأسر المعيشية ، وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة ستة أشهر.

وثمن أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي الدعم الكبير الذي يجده المرصد من سمو أمير منطقة القصيم وتوجيهاته الكريمة بالتعاون المشترك مع جميع الإدارات الحكومية والجهات المختصة وذلك لإنجاح حملة المسوح الميدانية للمرصد الحضري لمدن القصيم .

وتنطلق أعمال المسح اليوم في مدينة بريدة وتشمل نحو 4000 أسرة معيشية موزعة علي عدد 51 حيًا من أحياء المدينة وذلك بإجراء مقابلات شخصية مع المبحوثين من المواطنين والمقيمين وفق برنامج زمني يستغرق حوالي 30 يومًا وسوف يتم إجراء المسح في الفترة المسائية (من بعد صلاة العصر الي أذان العشاء) في الأحياء المختارة.

ويقوم بعمل المسح فريق عمل متخصص يحمل بطاقات تعريفية معتمدة من أمانة منطقة القصيم حتى يسهل التعرف عليه.

وترجع أهمية المسح الاجتماعي الاقتصادي إلى توفير البيانات الخاصة بالأسر المعيشية والتي يصعب الحصول عليها من الإدارات الحكومية، ومعرفة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر ، ويتم على ضوئها إنتاج العديد من المؤشرات الحضرية المهمة التي تتيح لمتخذ القرار معرفة الأوضاع الراهنة للسكان.







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