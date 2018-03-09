المرور تتوعد موثقي يومياتهم عبر الهاتف أثناء السير

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

أكدت مصادر “المواطن” أن الإدارة العامة للمرور، لن تتهاون في رصد المخالفات المرورية المُقرة على السلامة العامة، ورصدها وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وكشفت المصادر أن المرور سيحرر مخالفة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة حال وقوع الحادث المروري حتى وإن كان في وقت سابق أو اتضح ذلك أثناء التحقيق أو بعده أو حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي بعد توثيق بعض مستخدمي الهاتف الجوال يومياتهم؛ ما تسبب في وقوع حوادث مرورية أثناء التوثيق ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.







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