المرور تنهي استعداداتها لرصد مخالفتي الجوال وعدم ربط حزام الأمان غدًا .. وهذه أسعار المخالفات

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة:

تبدأ الإدارة العامة للمرور خلال الساعات المقبلة، في رصد المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية بعد أنَّ شكَّلت خطرًا كبيرًا على سالكي الطرق، وعلى رأسها مخالفتا الهاتف، وعدم ربط حزام الأمان.

وحدد جدول المخالفات المروري الذي يجري الآن عليه عدد من التحديثات، لضبط سلوك السائقين، المخالفات التي سوف ترصد غدًا عبر كاميرات الرصد الثابتة وهي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال بغرامة مالية لا تقل عن (150 ريالا) ولا تزيد على (300 ريال ) .

حيث أنهت الإدارة العامة للمرور تجهيزاتها في كل من الرياض وجدة والدمام، لرصد تلك المخالفات اعتبارًا من يوم غدًا الاثنين، للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت شائعة حتى عند الأطفال.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد نبهت، قبل أيام، الركاب بأنها سوف تبدأ رصد هذه المخالفات.







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