المرور يتجه لحجز المركبات ذات اللوحات الخليجة لهذا السبب !

المواطن - وليد الفهمي - جدة

تتجه الإدارة العامة للمرور، خلال الأيام المقبلة، إلى حجز المركبات ذات اللوحات الخليجية؛ وذلك بسبب رصدها عددًا من التجاوزات لأصحابها.

ورصدت شركة التحكم للرصد الآلي عددًا كبيرًا من المخالفات، والتي تمثلت في مركبات مسروقة أو قطعت الإشارات أو تشابهت في البيانات مع مركبات أخرى، وأيضًا مخالفات تلاعب في السيارات وجعلها مخفية.

واتخذ أصحاب هذه المركبات (سعوديون أو مقيمون) هذه اللوحات الخليجية كحيلة لتجاوز المخالفات المرورية، والتي لا يتم رصدها، حيث بينت المصادر أنه سوف سيتم تسجيل المخالفات المرتكبة على السائق الفعلي بعد القبض عليه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :